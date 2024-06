Zelensky, noi dobbiamo vincere questa guerra

agenzia

'Distrutta metà della produzione di energia in Ucraina'

BERLINO, 11 GIU – “Noi dobbiamo vincere questa guerra”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky a Berlino, alla conferenza di ricostruzione dell’Ucraina. “Bisogna togliere i vantaggi che la Russia ha in aria. La difesa aerea è la risposta a tutto”. “È il terrore suscitato dai missili e dalle bombe che aiuta le truppe russe a progredire sul campo” , ha detto Zelensky. “Finché non priveremo la Russia della possibilità di terrorizzare l’Ucraina, (il presidente russo Vladimir) Putin non avrà alcun reale interesse a cercare una pace giusta”. Gli attacchi russi contro gli impianti energetici dell’Ucraina hanno distrutto metà della sua capacità di produzione di elettricità, ha detto Zelensky. “Sono riusciti a distruggere nove gigawatt della nostra capacità energetica, e lo scorso inverno avevamo bisogno di 18 gigawatt. Quindi la metà ora non esiste più”.

