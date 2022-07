Roma, 31 lug. "Non vogliamo una società in cui nei colloqui di lavoro si chieda alle donne se vogliono avere figli. È ora di vera parità". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, intervenendo, in collegamento Zoom, alla riunione degli attivisti pugliesi a Noicattaro.

