Aeroporto di Sydney: un uomo corre sulla pista e cerca di imbarcarsi nella stiva dell’aereo

La polizia federale australiana ha arrestato l’uomo che è corso sulla pista dell’aeroporto di Sydney, in Australia, per imbarcarsi nella stiva di un aereo della Sri Lankan Airlines. Secondo il Daily Telegraph, l’uomo ha attraversato l’area di controllo dell’immigrazione ed è uscito sul piazzale dell’aeroporto inseguito dagli agenti. L’uomo è stato trasferito in ospedale per accertamenti.

