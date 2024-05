Alberto Angela a Pompei: «Sperimenteremo la tecnica del piano sequenza»

Video dalla rete

(LaPresse) In onda questa sera “Pompei. Le nuove scoperte”, il primo dei due nuovi appuntamenti di “Meraviglie”, il programma condotto da Alberto Angela sulle bellezze naturali e artistiche dell’Italia e del mondo. In questo primo appuntamento, verrà sperimentata una nuova tecnica, come spiegato dallo stesso Angela: “Sarà una vera sfida perché utilizzeremo quella che viene chiamata la tecnica del piano sequenza, con una telecamera che ci seguirà per più di due ore e per quasi tre chilometri. Sarà un po’ come essere a teatro, dove si comincia e si finisce, senza poter sbagliare”.