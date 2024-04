Alessia Pifferi in aula a Milano: «Non ho ucciso Diana, non è stata una cosa premeditata»

Video dalla rete

«Non ho ammazzato mia figlia, non mi è passato nemmeno per la mente di ucciderla. Non è stata una cosa premeditata, mai nella mia vita ho pensato che a Diana poteva succedere una cosa del genere». Così Alessia Pifferi in una dichiarazione spontanea di alcuni minuti resa alla Corte d’Assise di Milano. L’istruttoria del processo è stata dichiarata conclusa e poi inizierà la requisitoria del pubblico ministero, Francesco De Tommasi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA