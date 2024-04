Aprile con la neve: i video suggestivi dall’Abetone, Livigno e in Garfagnana

Video dalla rete

Dopo il gran caldo, la neve. Il repentino cambio delle temperature in Italia è avvenuto nel giro di poche ore a causa di una vasta area depressionaria, posizionata sull’Europa centro-settentrionale, che ha covogliato aria fredda dalla Scandinavia verso l’Italia. E le precipitazioni nevose sono arrivate anche in quote collinari, su Lombardia, sul Piemonte meridionale, sull’ Emilia-Romagna occidentale e sulla Liguria centro-orientale.​Nel video le nevicate in alcune località della Lombardia e della Toscana.

