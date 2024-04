Cuneo, bloccati a 3.700 metri: lo spettacolare salvataggio di due alpinisti francesi

Video dalla rete

(LaPresse) Sabato sera l’equipaggio del Drago 63 del reparto volo Piemonte ha soccorso una coppia di alpinisti francesi in pericolo sulla parete Est del Monviso, in provincia di Cuneo, a 3.700 metri d’altezza. I due, a causa del deterioramento del manto nevoso non riuscivano a proseguire in nessuna direzione, rimanendo bloccati in cima. Recupero effettuato dagli elisoccorritori con il verricello di soccorso. I due sono in buone condizioni di salute.

