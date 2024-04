Decine di razzi di Hezbollah verso Israele: il video del momento in cui vengono intercettati dall’Iron Dome

Video dalla rete

Hezbollah ha lanciato nella notte una quarantina di razzi dal sud del Libano verso il nord di Israele. Le sirene sono state attivate nelle comunità di Dafna, Snir, Hagoshrim, Dan e in altri insediamenti. Il sistema Iron Dome ha neutralizzato gran parte dei razzi, come si vede in queste immagini riprese da alcuni cittadini e pubblicate sui social network. Non sono stati segnalati feriti.

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato di aver colpito un grande complesso di Hezbollah nell’area di Rihan, nel Libano meridionale. Come spiegato in un tweet dell’Idf, il complesso comprendeva diversi edifici e una postazione militare del gruppo libanese sciita.

