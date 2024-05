Il video dall’interno del centro commerciale a Kharkiv al momento dell’attacco russo

Video dalla rete

Pochissimi secondi in cui si vedono due lavoratori all’interno del centro commerciale di Kharkiv colpito sabato 25 maggio da un attacco russo. Le immagini mostrano due lavoratori alle prese con della rubinetteria ripresi da una telecamera di sorveglianza quando il video diventa nero e si percepisce una esplosione. ​È il momento in cui i russi colpiscono il centro commerciale di Kharkiv: le persone erano al lavoro e svolgevano le proprie attività, non erano preparate all’attacco.

