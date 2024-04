Inter Campione d’Italia: l’arbitro fischia la fine e in campo esplode la festa

Video dalla rete

L’Inter è campione d’Italia. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto 2-1 il Milan e con cinque giornate di anticipo hanno vinto lo scudetto, il ventesimo della storia dell’Inter che vale la seconda stella sulla maglia. A decidere il derby le reti di Acerbi al 18’ del primo tempo e di Thuram al 4’ della ripresa; al 35’ il Milan accorcia le distanze con Tomori. In classifica l’Inter ha 86 punti, 17 in più del Milan ;mentre i punti ancora a disposizione sono soltanto 15. Nelle immagini di Dazn la festa in campo al fischio finale

