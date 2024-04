La giornalista del Tg1 Boccia sull’aborto: «Si scambia un delitto per un diritto»

Video dalla rete

Nel corso della trasmissione «Che sarà» su Rai 3 condotta da Serena Bortone, durante un dibattito sul tema dell’aborto la giornalista e vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia ha dichiarato: «Mi rendo conto che sto per dire parole molto forti, lungi da me giudicare storie e persone, semmai il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto». «Abbiamo paura di dire che l’aborto è un delitto – ha proseguito – anche la politica ha paura di dirlo». Infine, la giornalista ha citato Madre Teresa di Calcutta: «Quando le hanno conferito il Nobel per la pace, alla domanda su quale fosse il pericolo più imminente non rispose la guerra ma l’aborto».

