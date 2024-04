La grandine è così violenta che rompe il parabrezza dell’auto

Video dalla rete

Questo filmato è stato girato lo scorso 20 aprile da Elizabeth Allison, la quale ha raccontato a Storyful che stava guidando lungo Heckle Boulevard, nello stato americano della Sud Carolina, quando i grossi chicchi di grandine hanno cominciato a fessurare il parabrezza della sua auto. «Ero scioccata e spaventata: il vento soffiava davvero forte e intensificava la grandine. Vivo in questa zona da 44 anni e non ho mai visto niente di simile», ha detto Allison. Commentando i danni al suo veicolo, la donna ha aggiunto che «c’erano molte ammaccature, grandi e piccole, troppe per poterle contare. Ho presentato una richiesta di risarcimento all’assicurazione e sto aspettando una risposta da loro». (Storyful)

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA