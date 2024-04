La rimessa è da record: Megan Campbell lancia la palla a 30 metri

Video dalla rete

È quella realizzata da Megan Campbell, calciatrice della nazionale irlandese. Durante la partita di qualificazioni europee contro l’Inghilterra, Campbell ha mostrato delle doti eccezionali. Da una rimessa laterale da metà campo è riuscita a lanciare il pallone nell’area avversaria, per ben 30 metri. Uno sforzo incredibile, che però non è bastato all’Irlanda per evitare la sconfitta per due a zero.

