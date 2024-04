L’Inter vince lo Scudetto: la stagione dei nerazzurri tra record e trionfi

Video dalla rete

(LaPresse) Il countdown è terminato, l’Inter ha vinto il campionato nel giorno più bello: quello del derby contro il Milan. Grazie al trionfo sui cugini, i Nerazzurri hanno raggiunto il traguardo della seconda stella. Il sogno del 20° scudetto è diventato realtà e ha sancito il sorpasso sui Rossoneri nell’albo d’oro (fermi a quota 19).

Per molti il progetto vincente dell’Inter è nato anni fa e si è consolidato ulteriormente dopo la finale di Champions League, persa a Istanbul contro il Manchester City per 1-0. Quel k.o. ha dato consapevolezza alla squadra di Inzaghi e il risultato è stato un campionato dominato dalla prima giornata. La Juventus è stata l’unica che ha provato a resistere, almeno fino allo scontro diretto di febbraio perso 1-0. Da quel momento i Nerazzurri hanno allungato il vantaggio, complici anche le battute di arresto di Napoli e Milan.