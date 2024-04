Lo spettacolo dell’aurora boreale visto dai finestrini dell’aereo

Video dalla rete

Il filmato è stato girato dal fotografo Shreenivasan Manievanann lo scorso novembre, mentre si trovava in volo nel Nord dell’Atlantico. Manievannan ha descritto lo spettacolo come «uno degli spettacoli di aurora più luminosi» che avesse mai visto. Lo spettacolo è durato per oltre un’ora e a un certo punto del video si può notare anche una meteora che sfreccia nel cielo. (Storyful)

