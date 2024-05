Ci sono anche tante importanti opere pubbliche da realizzare in provincia di Agrigento nella bozza finale dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione che verrà sottoscritto lunedì a Palermo tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana. Il presidente Renato Schifani ne parla da mesi, mentre al lavoro c’erano i singoli Dipartimenti regionali. Il documento è composto da 68 pagine, tra cui tante schede con l’elencazione dei progetti finanziati e dell’importo previsto. Insieme alle risorse destinate al Ponte sullo Stretto ed ai termovalorizzatori, ci sono molte opere infrastrutturali molto attese anche in provincia di Agrigento che riguardano acqua e strade, a cominciare dal primo stralcio della rete idrica di Agrigento e dai dissalatori di Porto Empedocle. Ma ci sono anche i fondi da tempo annunciati per la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Le voci previste nella bozza e differenziate sono “Competitività e impresa” , “Energia”, a “Ambiente e risorse naturali”, “Cultura”, “Mobilità e trasporti”, “Sociale e salute”, “Istruzione e formazione”.I progetti finanziati in provincia sono quelli presentati da vari enti: Comuni, Libero Consorzio, Soprintendenza, Parco Archeologico, Anas, Sicilacque, Genio civile, Consorzio di Bonifica 3.

Ne elenchiamo alcuni, cominciando da quelli che interessano l’area del capoluogo: opere di ristrutturazione ed automazione rete idrica di Agrigento – primo stralcio (37 milioni di euro); opere di compensazione inerenti i lavori di ammodernamento della Ss 121 – Ss 189 Palermo – Agrigento (21.356.000); nuova prospettiva museografica del museo Pietro Griffo (6.138.000 euro); lavori di restauro e risanamento conservativo complesso monumentale Santo Spirito (4 milioni); manutenzione straordinaria della strada denominata Mosella di collegamento tra Ss 640 e la Ss 115 (4.500.000 euro); ecosistema per la fruizione valorizzazione e comunicazione luoghi della cultura (4.500.000); primo lotto manutenzione straordinaria dell’asse di collegamento tra la Ss 115 e la Ss 180 (3.500.000 euro); realizzazione dell’impianto di illuminazione ed afficientamento energetico e domotico dello stadio Esseneto (1.033.000 euro).E poi i tanto attesi dissalatori: rifunzionalizzazione/revamping midissalatore di Porto Empedocle da 25 litri al secondo (5 milioni); rifunzionalizzazione/revamping impianto di dissalazione di Porto Empedocle da 100 litri al secondo (21 milioni di euro). Molto corposo anche il finanziamento destinato al progetto di alimentazione a gravità vasca alta Martusa di Caltabellotta e irrigazione contrada Scirinda a Ribera (39 milioni di euro) e il finanziamento del progetto definitivo per l’attrezzatura del comprensorio irriguo Siritino–Fasinella in territorio di Naro (37.470.000 euro).

A Licata finanziato il progetto di conoscenza restauro e valorizzazione della cappella del Cristo Nero della Chiesa Madre (1.900.000 euro), mentre a Sciacca oltre alle Terme sono stati finanziati gli interventi di ripristino della sezione idraulica delle sponde del torrente Carabollace (1.512.000 euro); la stabilità del viadotto Cansalamone chiuso da 8 anni (11.820.000 euro); il ripRistino della sezione idraulica e ricostruzione delle sponde del torrente San Marco che spesso esonda (1.095.000 euro).

Ci sono poi i fondi per la messa in sicurezza della provinciale Casteltermini-San Biagio (4.500.000); della provinciale Sciacca-Caltabellotta (4.600.000); della provinciale 85 di Grotte (3.500.000 euro); il progetto esecutivo comprensorio Garcia-Arancio e adduttori destra e sinistra Carboj (5.400.000 euro); il progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione Castello-Raia-Fanaco-Platani-San Giovanni (4.500.000); l’ammodernamento dell’adduttore Castello e delle vasche di carico e compenso (8.176.000 euro).

Da segnalare, oltre ad una serie di risorse destinate a interventi di ammodernamento degli impianti di sollevamento idrico, efficientamento energetico in diverse scuole e bonifiche da amianto nei Comuni del Belice per adeguamento ed efficientamento energetico del palazzo municipale e 4 milioni e mezzo per la ristrutturazione ed efficientamento energetico della colonia marina di Licata.