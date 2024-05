Benigni a Papa Francesco: «Andiamo insieme alle prossime elezioni, facciamo il campo largo. Vinciamo subito»

Video dalla rete

«Quasi quasi per le prossime elezioni mi presento io. Ci mettiamo insieme con lei e facciamo il campo largo. Sulla scheda mettiamo Mario Bergoglio detto Francesco, vinciamo subito». Così Roberto Benigni, sul sagrato della Basilica di San Pietro, dopo la messa in occasione della prima Giornata Mondiale dei Bambini con Papa Francesco.​Poco prima Benigni aveva baciato il Papa, dicendo: «Le dò un bacio che ne vale centomila, da parte di tutti loro» riferendosi ai bambini in piazza.

