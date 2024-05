Video dalla rete

(LaPresse) Ultima generazione ha messo in atto un nuovo blitz presso il distaccamento del Ministero della Salute nel quartiere Eur di Roma. Uno dei manifestanti si è incollato la mano a terra. Per portarlo la via, la polizia, intervenuta sul posto qualche minuto dopo, ha dovuto strappare letteralmente la mano da terra.

