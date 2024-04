Real Madrid-Barcellona, il gol fantasma che ha fatto infuriare i catalani

Video dalla rete

(LaPresse) Infuriano le polemiche in Spagna dopo Real Madrid-Barcellona per il gol non concesso ai catalani nonostante la palla avesse varcato la linea di porta. L’episodio al 28′ del primo tempo sul punteggio di 1-1. Il tocco del giovanissimo Yamal viene respinto dal portiere dei Blancos Lunin con la palla che appare già dentro. Nonostante il controllo con il Var la rete non viene assegnata tra le protesta degli ospiti. Un gol fantasma che avrebbe cambiato il corso della partita poi terminata con il successo del Real per 3-2. In Italia un caso del genere non potrebbe capitare grazie alla tecnologia che certifica se la palla sia entrata o meno. La Liga invece ha deciso di non utilizzare la goal line technology e di affidarsi solo al Var

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA