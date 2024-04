Spettacolo naturale in Germania: il lago è diventato improvvisamente viola

Video dalla rete

Queste immagini potrebbero essere tratte dal thriller hollywoodiano, oppure fare da sfondo per un famoso produttore di cioccolato svizzero. Alcuni le associano addirittura alle nuove maglie (viola) della nazionale tedesca per Euro 2024. Il laghetto della cava di gesso vicino a Füssen (distretto di Ostallgäu), brilla da qualche giorno di un intenso colore viola. Questo spettacolo naturale può essere osservato solo raramente e in condizioni molto particolari. A causare la particolare colorazione sarebbero infatti più fattori: la concentrazione di zolfo e l’intensità della luce che interagiscono con particolari batteri, ossia i batteri fotosintetici viola.

