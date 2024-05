Trovato morto in auto a Palermo Angelo Onorato, il marito dell’eurodeputata Donato: i rilievi della scientifica

Video dalla rete

Rilievi in corso in via La Malfa, luogo del ritrovamento dell’auto con all’interno il corpo senza vita di Angelo Onorato, di professione architetto, marito dell’eurodeputata Francesca Donato. ​A lanciare l’allarme sarebbe stata proprio la moglie. L’uomo, secondo i rpimi rilievi della scientifica, aveva una fascetta stretta attorno al collo.

