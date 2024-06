Una nuvola di fenicotteri rosa a Molentargius: sono nati i piccoli

Video dalla rete

È la stagione della riproduzione per i fenicotteri rosa e nella colonia di Molentargius, in Sardegna, si possono vedere molti nuovi nati. La media degli ultimi anni è di circa 9mila nuovi nati. Per garantire la tranquillità dei fenicotteri il livello dell’acqua del Bellarosa Maggiore viene abbassato di circa 5 centimetri, fino a un livello di 35 centimetri, per evitare che vengano allagati gli argini dove questi animali depongono le uova. in modo tale da scongiurare l’allagamento degli argini sui quali sono deposte le uova. L’area è off-limits anche per i visitatori, tranne in occasione delle visite guidate. Le immagini sono state riprese da Giampiero Concas.

