L'esodo

Amadeus come E.T., portato via in bici da Fiorello: “Rai Sat(ira)” e’ il nome della nuova opera di Harry Greb che si trova in via Podgora a Roma, dietro l’entrata principale della Rai di viale Mazzini: Fiorello accompagna Amadeus in questa nuova avventura in stile extraterrestre della tv. “La Rai se lo lascia/fa sfuggire senza fare troppo caso alle polemiche”.

