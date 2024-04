Scandalo corruzione in Sicilia, mazzette e regali in cambio di appalti: il video dei carabinieri

PALERMO

Disposto il sequestro della cooperativa di servizi socio-sanitari con sede a Partinico (Palermo) al centro dell’indagine dei carabinieri che all’alba di oggi hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip di Palermo su richiesta della Procura a carico di 11 indagati. Tutti sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere, turbata libertà degli incanti, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e peculato. Tre sono finiti in carcere, 5 ai domiciliari mentre per altri 3 è scattata la sospensione dal pubblico ufficio o servizio.