Fiera di Catania quasi deserta per il forte vento

Catania - Il forte vento di stamattina ha impedito a tanti commercianti della Fiera di montare le loro bancarelle, tra la Piazza Carlo Alberto e le vie limitrofe. I pochi temerari che hanno resistito, consapevoli che non avrebbero guadagnato come in una solita giornata di mercato, non hanno nascosto il loro disagio di fronte ad una situazione che sarebbe stata gestita meglio se la Fiera di Catania fosse meglio seguita a livello strutturale. Hanno resistito anche alcuni abusivi tra corso Sicilia e Via Santa Maria in Betlem. Questa mattina a causa del vento anche cartelloni divelti tra Viale Africa e Piazza Europa, nonostante i piedistalli in cemento.

Foto di Santi Zappalà