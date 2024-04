Barbero: «Non vuoi celebrare il 25 aprile? Peferivi che vincesse Hitler?»

Video dalla rete

«Dimmelo in faccia – afferma Barbero nel suo messaggio del 25 Aprile a La7-. Tu preferivi che gli americani la perdessero la guerra? Che le Nazioni Unite perdessero la guerra? Che vincesse Hitler? Che vincessero quelli delle camere a gas? Perché se è così puoi anche non andare a celebrare il 25 aprile. Dimmelo in faccia però, vorrei vedere chi oserebbe dirmi in faccia che preferiva che vincessero le SS e non i partigiani».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA