Un modello di Barcellona Pozzo di Gotto sulle passerelle di Dolce&Gabbana

BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - Il modello Enrico Maria Valenti, originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) è stato scelto dagli stilisti «Dolce e Gabbana», per sfilare in occasione della fashion week domani alla Rinascente di Milano. Il suo percorso, nel mondo della moda inizia quasi un anno fa quando si è aggiudicato un posto prestigioso a Milano, alla finale di Elite Model Look 2017, la competizione riservata agli aspiranti modelli d’Italia.

Il giovane modello siciliano ha già lavorando per Versace, Prada, Michael Korse. «Sono orgoglioso del traguardo raggiunto. Una prima tappa - ha detto Enrico Maria Valenti - che mi auguro sia l’inizio di un lungo cammino nel settore della moda. Questa professione richiede tanto impegno, lunghi orari lavorativi e concentrazione, è un mondo che mi appassiona e per questo con grinta e competizione porterò avanti questa mia aspirazione. Del resto come si dice ai sogni bisogna dare le gambe».