Impressionanti immagini dall’Alto Adige: un mare di candele anti-gelo per salvare i vigneti

Video dalla rete

Grandi candele che squarciano il buio, illuminando i vigneti. La suggestiva immagine si è vista nella notte tra mercoledì e giovedì tra i filari dell’Abbazia di Novacella, vicino a Bressanone, in Alto Adige.

Non fuochi di festa, ma di lotta contro il gelo, grande nemico dei primi germogli, delle piccole mele e delle neonate albicocche. Le temperature sono infatti scese a -2 gradi, temperature invernali più che primaverili. Per evitare danni, i contadini hanno così accesso migliaia di piccoli fuochi per non fare scendere la temperatura sotto lo zero, come documentano le immagini pubblicate da Stol.