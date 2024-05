Clamorosa lite tra Salah e Klopp a bordocampo: nel Liverpool volano gli stracci

premier league

Nel Liverpool ormai pressoché fuori dalla lotta per la vittoria del campionato ed eliminato dall’Atalanta in Europa League, volano gli stracci. Come si è visto nel finale del match dei Reds contro il West Ham con la clamorosa lite tra Mohammed Salah e il tecnico Jurgen Klopp.

L’egiziano è entrato in campo al 79′, insieme a Gomez e Nunez a quel punto Klopp si è avvicinato per dargli le ultime indicazioni ma l’ex Roma non avrebbe gradito reagendo in modo sorprendente, cercando lo scontro verbale con l’allenatore che si è subito allontanato. È servito l’intervento di Darwin Nunez a riportare la calma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA