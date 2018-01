Sant'alfio, nuova “linfa” per il castagno dei Cento cavalli

SANT'ALFIO - Dopo decenni d’attesa, questa sembra essere la volta buona. Piovono su Sant’Alfio, infatti, quasi due milioni di euro che serviranno a cambiare il volto dell’area intorno al Castagno dei cento cavalli. Il finanziamento – da 1 milione 898 mila euro, per l’esattezza - arriva direttamente dal Cipe, preannunciato da una nota inviata al sindaco Pippo Nicotra dal ministro dello Sport Luca Lotti. E sembra destinato a soddisfare aspettative che si rincorrevano da anni.

Oggi, infatti, l’equazione Castagno–Sant’Alfio–turismo non è più una formula da libro dei sogni, ma una realtà di cui giocoforza la piccola comunità etnea ha dovuto prendere coscienza. Il paese si svuota, restano solo gli anziani, eppure il territorio riesce ancora a scoprirsi vivo grazie ad un flusso di visitatori costante, alle attività che nascono di riflesso, il tutto rafforzato dalla monumentale presenza dell’albero, patrimonio dell’Unesco.

I soldi del Governo tornano utili per ovviare a carenze di lungo corso. Manca un parcheggio capace di ospitare anche dei bus, mentre il Castagno non si è mai potuto sgravare dal traffico che, obbligatoriamente, si trova a scorrere lungo la stradina che costeggia il millenario esemplare. E la stessa vista dell’albero viene in parte nascosta da una cancellata di recinzione anni Ottanta decisamente superata. «Quella sorta di gabbia in fondo ha salvato il Castagno, prima chiunque poteva arrivare con auto o moto fin sotto l’albero – ricorda il primo cittadino Nicotra – la cancellata sarà rimossa e consulteremo degli esperti per trovare soluzioni moderne».

A sud del Castagno, poco prima dell’odierno piazzale d’accesso, verranno realizzati sia il parcheggio che una bretella che permetterà ai veicoli di costeggiare a distanza il prezioso sito, ricongiungendosi a monte con l’at - tuale stradina. Previsti anche un padiglione espositivo, infopoint e servizi igienici ed un percorso pedonale di avvicinamento all’albero. Il tutto era contenuto in due vecchi distinti progetti, unificati dall’amministrazione e presentati al Cipe. I tempi non saranno brevi: «Toccherà alla prossima amministrazione concretizzare tutto», ammette il sindaco, in procinto di ricandidarsi alle Comunali.