Raffaele Leone è il nuovo direttore di Panorama

ROMA - Dal primo febbraio 2018 Raffaele Leone - informa una nota di Mondadori - sarà il nuovo direttore responsabile di Panorama.



Leone, 57 anni, nato a Catania, ha iniziato l’attività professionale al quotidiano La Sicilia, occupandosi di cronaca. Successivamente entra nella redazione del quotidiano l'Indipendente, per poi passare nel 1994 a Il Giornale dove è stato, tra l’altro, capocronista e responsabile della redazione romana fino a diventare caporedattore centrale. Nel 2006 viene nominato vice direttore di Grazia. Dal 2007 è vice direttore di Panorama, di cui assume la carica di vice direttore esecutivo nel 2009.

Il Gruppo Mondadori «rivolge a Giorgio Mulè - che ha deciso di intraprendere un nuovo percorso personale - i ringraziamenti più sinceri per la passione, l’entusiasmo, la grande professionalità e lo spirito di innovazione con cui ha lavorato per 20 anni a Segrate».