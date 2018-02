Catania, lavoravano in negozio cinese per 1,60 € l'ora: «Avevamo bisogno»

CATANIA - Due ragazze italiane che lavoravano, senza contratto, in un negozio gestito da cinesi di Catania venivano pagate per 10 ore lavorative al giorno 1,60 euro l’ora, condizioni che hanno riferito di accettare perché in uno stato di bisogno.

Lo ha accertato la Polizia di Stato durante un controllo nell’esercizio commerciale che ha portato alla denuncia del titolare per sfruttamento dei lavoratori mediante sfruttamento dello stato di bisogno e alla sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato del Lavoro.

Gli agenti hanno riscontrato criticità per ciò che riguarda la salubrità e la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla mancanza di spogliatoi e armadietti per i dipendenti, alla sporcizia e alla mancanza degli attestati di formazione dei lavoratori. Nel negozio è stata anche accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza per controllare dei lavoratori, motivo per cui la Polizia procederà ai sensi della normativa vigente.