Lutto per la ginnasta catanese Carlotta Ferlito: è morta la madre Roberta

Catania

La donna era stata ricoverata in un hospice per l'aggravarsi delle sue condizioni

Dell’aggravarsi della malattia della madre, colpita dalla Sla, Carlotta Ferlito aveva parlato proprio qualche settimana fa a “Verissimo”. E ieri purtroppo per la ginnasta catanese e la sua famiglia si è verificato il gravissimo lutto della perdita di Roberta Paralisiti, esponente di una famiglia molto conosciuta a Catania nell’ambito dell’imprenditoria edilizia.

La ginnasta catanese l’aveva già in qualche modo salutata sui social con un post molto toccante pubblicato qualche giorno fa: “A te che hai fatto sempre le cose giuste, mi assicurerò di fare anche per te tutte quelle sbagliate! Le cose vanno come devono andare, il tuo più grande insegnamento Mamma”.