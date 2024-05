La singolare festa in campo dei tifosi del Birmingham che retrocede per la prima volta in 29 anni

Video dalla rete

Non si sono persi d’animo i tifosi del Birmingham, nonostante la squadra sia stata retrocessa in terza divisione inglese per la prima volta dal 1995. La vittoria per 1-0 nella sfida casalinga contro il Norwich City non è bastata alla squadra dell’ex stella Nfl Tom Brady, ma al termine della partita i tifosi hanno comunque fatto invasione di campo in modo pacifico. Uno di loro ha preso la palla a centrocampo e tirato verso la porta, facendo gol. Un boato ha accompagnato la sua azione e tutti i supporter che erano scesi sul terreno di gioco sono corsi ad abbracciarlo trasformando la delusione per la propria squadra in una festa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA