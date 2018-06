Acireale è grillina: Stefano Alì il nuovo sindaco

ACIREALE - E’ Stefano Alì il nuovo sindaco di Acireale. Il candidato del Movimento 5 Stelle ha superato al ballottaggio – per circa 15 punti in percentuale - lo sfidante Michele Di Re, sostenuto dalle liste Forza Italia, Diventerà bellissima, Fatti avanti Acireale, Viviamo Acireale, Udc, Direzione Acireale e Più giovani Acireale. I due candidati, cugini tra loro (figli di due sorelle), erano arrivati allo “spareggio” in condizioni diametralmente opposte; Di Re spinto da 11.322 preferenze, equivalenti al 38,02 %, Alì da 6.406 voti, pari al 21,51%.

Al ballottaggio, poi, la situazione del primo turno si è ribaltata a favore del candidato pentastellato, capace di imporsi in quasi tutte le 56 sezioni, nelle quali si è recato il 45,27 % dei 45.953 aventi diritto al voto (23.852 donne e 22.101 uomini), circa il 22 % in meno rispetto tornata precedente, quando la percentuale dei votanti aveva raggiunto il 67,07. Stefano Alì compirà 57 anni il prossimo 15 settembre, è laureato in Ingegneria elettronica ed esercita l’attività di imprenditore come titolare di un’azienda che si occupa dello sviluppo di software e servizi informatici.