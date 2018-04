Palermo, investito da un'auto, in ospedale l'ex giudice Ayala

L’ex magistrato del pool antimafia, Giuseppe Ayala, è rimasto ferito in un incidente a Palermo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, mentre stava percorrendo, in sella alla sua moto, la strada che immette in viale Diana in direzione Mondello, è stato investito da un’auto che procedeva in controsenso. Immediatamente soccorso, è stato trasportato alll'ospedale Villa Sofia. Avrebbe riportato la frattura del femore.