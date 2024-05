Catania e i play off: le otto partite che possono trasformare un sogno in realtà

serie C

Rossazzurri con la testa al 14 maggio quando ci sarà il primo match dei play off: con quali prospettive?

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del Taranto nei confronti del quale è stata confermata dunque la penalizzazione di 4 punti per irregolarità amministrative relative ai mesi di settembre e ottobre 2023. La classifica è confermata e per il Catania comunque non cambia nulla perché i rossazzurri avendo vinto la Coppa Italia di serie C sono ammessi al turno nazionale.Quindi il 7 maggio si sfideranno Taranto-Latina, Picerno-Crotone e Cerignola-Giugliano. Poi entra in scena la Casertana (11 maggio). Il Catania col Benevento è al primo turno della fase nazionale (14-18 maggio).

La preparazione

E l’obiettivo del Catania è fissato proprio al 14 maggio e ormai l’attenzione è ai richiami atletici e alla rifinitura tattica. Certo che se il Catania è quello visto nell’ultimo mese le chanches di sognare la serie B sono davvero ridotte al lumicino. Zeoli sta lavorando sul campo e la squadra dovrà arrivare agli impegni che valgono il superamento dei turni con la consapevolezza della propria forza e di avere in mano un’opportunità difficilmente ripetibile.

Il Catania e le sue stelle

Il Catania ha in rosa uomini che hanno vissuto da protagonisti i play off promozione, addirittura alcuni hanno anche militato in B e in A. La vittoria in Coppa Italia dovrebbe fornire forza al gruppo. Non si andrà in ritiro, l’idea del club è intraprendere un percorso di recupero che doni brillantezza all’intera rosa. Tutti dovranno essere pronti e in condizione perché servirà il contributo di ogni giocatore, considerato che si giocherà ogni 3 giorni.

