Agrigento, compravendita terreni del Parco, annullato arresto dell'albergatore Sinatra

I giudici del Tribunale del riesame di Palermo hanno annullato l’arresto e rimesso in libertà l'albergatore agrigentino Enzo Sinatra, 82 anni, finito il 15 marzo agli arresti domiciliari con l’accusa di abuso d’ufficio e falso.

Non si conoscono ancora le motivazioni del provvedimento con cui i giudici del Tribunale di Palermo hanno accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Antonino Gaziano. Sinatra è accusato di essersi appropriato con mezzi fraudolenti di un terreno di 2.200 metri quadrati, adiacente a Villa Genuardi e quindi confinante con l'hotel della Valle di Agrigento di cui è proprietario, a un prezzo stracciato di poco più di 10 mila euro e in maniera illegale perché non si poteva alienare "in quanto ricadente su un’area di interesse archeologico".

La difesa dell’albergatore, che aveva adibito l’area a posteggio del proprio albergo, ha sostenuto che non vi sia stata alcuna connivenza con funzionarie della Regione e che l’area in questione non ricade nell’ambito del demanio.