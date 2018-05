Palermo, Fb oscura “L'Ultimo Tango a Parigi”

La pagina Facebook del cinema Rouge et Noir di Palermo, che da ieri proietta «Ultimo tango a Parigi» di Bernardo Bertolucci, nella versione restaurata, è stata oscurata per iniziativa di Fb in quanto «l'immagine non è conforme alle normative» del social network, si legge nella notifica che è giunta nel pomeriggio ai titolari della sala cinematografica.

Sulla pagina del Rouge et Noir era stata postata la locandina del film, che ritrae Marlon Brando e Maria Schneider accovacciati sul pavimento, senza vestiti ma ritratti di fianco. Il cinema ha subito tolto l’immagine, ma il profilo non è stato ancora ripristinato.

Da lunedì, la versione restaurata del film in 4k è in oltre 150 copie nei cinema di tutta Italia. Ultimo Tango a Parigi, uscito nel '72, è un film 'maledettò: venne censurato, processato, persino condannato al rogo nel '76. La corte di Cassazione quell'anno obbligò la distruzione di tutti i negativi dell’opera e lo stesso Bertolucci venne privato dei diritti politici per cinque anni per «offesa al comune senso del pudore». La censura riabilitò il film nell’87 permettendo una nuova distribuzione in sala. Una copia del film era stata clandestinamente conservata da Bertolucci.