“San Domenico” di Taormina, niente stop ai lavori

Taormina. Permessi anche nei mesi di luglio e agosto i lavori all’interno dello storico hotel “San Domenico”. Lo ha disposto un’ordinanza del sindaco, Eligio Giardina, che vuole evitare i paventati ritardi sulla sua riapertura dell’albergo. Un’eventualità, quest’ultima, paventata dalle organizzazioni sindacali che spingono affinché la struttura ricettiva venga riaperta al più presto. E intanto nell’edificio si continua a lavorare, in attesa di una decisione sul piano di ampliamento dell’albergo, che potrebbe arrivare soltanto dopo le elezioni del 10 giugno. Nel frattempo, Palazzo dei Giurati ha concesso alla proprietà il benestare alla richiesta di prosecuzione delle opere interne anche nei mesi estivi. Com’è noto, infatti, per agevolare il soggiorno in città dei turisti, i cantieri sono da anni assolutamente vietati.

Stavolta, invece, il Comune di Taormina ha concesso una deroga all’ordinanza sindacale n. 46 del 21 giugno 2012, la cosiddetta normativa “antirumori”, che a suo tempo ha disposto lo stop dei lavori nel momento clou della stagione turistica. Con questi due mesi a disposizione la società subappaltatrice dei lavori, commissionati dalla Taormina Hotel Property Spa, spera di poter anticipare la riapertura dell’albergo e ridurre il periodo di sofferenza delle maestranze e garantire l’apertura per la stagione turistica 2019. «Siamo fiduciosi - ha detto il segretario regionale aggiunto della Fisascat, Pancrazio Di Leo - che questi mesi a disposizione possano rappresentare un buon auspicio per una prossima apertura del complesso simbolo dell’accoglienza di Taormina».

Intanto prosegue il Piano per l’adeguamento igienico-sanitario dell’edificio e come da copione nelle stanze si stanno rifacendo toilette, abbattendo tramezzi, per fare in modo che le camere siano in linea con le richieste del turismo internazionale di élite. Il tutto per fare in modo che possa essere messa in atto la riassunzione di almeno il 60% dell’organico a tempo indeterminato e il 70% del personale con contratto a tempo determinato nella stagione turistica del prossimo anno. Al personale annuale non riconfermato dovrebbe andare un incentivo di tre mensilità e mezzo, mentre a quello con contratto a tempo determinato non riconfermato verranno corrisposte due mensilità.