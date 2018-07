Palermo, arrestati tre ragazzini rapinatori

La polizia di Stato ha arrestato tre minorenni palermitani: A.S., 14 anni; J.S. e F.F., 16enni. Secondo le indagini della squadra mobile avrebbero fatto parte di una banda che ha messo a segno almeno quattro furti e rapine negli ultimi mesi. I minori hanno circondato le vittime, loro coetanee, al Foro Umberto I e, minacciandole con una pistola, si sono fatti consegnare denaro e telefonini.

Il primo episodio risale al 31 maggio: due ragazzini hanno raccontato di essere stati accerchiati da quattro malviventi che, minacciandoli con una pistola, avevano preteso la consegna dei telefoni cellulari ma erano riusciti ad impadronirsi solo di un telefonino. Stessa modalità anche il 7 giugno.

L’ultimo colpo il 18 giugno. Ma solo A.S., insieme a due minorenni non imputabili, avrebbero rubato al teatro Garibaldi, in piazza Magione, la sede della Fondazione Manifesta 12. In questo caso la banda avrebbe portato via computer, monitor tv, materiale audio ed informatico. Parte della merce rubata è stata ritrovata e restituita agli organizzatori.