Sulla A19 la droga "viaggia" sui bus

di linea: arrestato 32enne nigeriano 18/07/2018 - 17:06

Solomon Obsike trasportava mezzo chilo di marijuana in un borsone: "fatale" per lui la fermata del pullmann nella stazione di servizio Scillato per un'avaria

La droga viaggia a bordo dei pullman di linea sull'autostrada Palermo-Catania. Lo hanno scoperto gli agenti della polizia stradale di Buonfornello che hanno arrestato Solomon Obsike, nigeriano di 32 anni, che trasportava mezzo chilo di marijuana in un borsone. Il pullman partito da Palermo e diretto a Catania si è fermato nella stazione di servizio Scillato per avaria. Gli agenti si sono avvicinati al pullman per dare assistenza ai passeggeri. Obsike ha mostrato uno strano nervosismo. Nel corso di un controllo è stata trovata la droga. Nel corso di un altro controllo gli agenti della stradale hanno poi trovato un automobilista fermo nella corsia di emergenza per un guasto. L’uomo di 70 anni, di Bolognetta, era ai domiciliari. L’auto era senza assicurazione. L'anziano è stato arrestato.