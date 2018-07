La figlia di Borsellino: pm dell'epoca ora rendano conto del loro operato

PALERMO - «Le motivazione del Borsellino quater hanno avvalorato quanto sapevamo sui depistaggi cominciati a partire dal '92. Io racconto fatti, mi riferisco a dati contenuti nelle carte processuali. Le mie non sono opinioni. I nomi non li faccio io, ma sono negli atti. Se la Procura di Caltanissetta e i magistrati del tempo hanno fatto male, è giusto che rendano conto del loro operato».

Così Fiammetta Borsellino all'uscita della Commissione regionale antimafia che ha sentito la figlia del magistrato ucciso in via D’Amelio a Palermo il 29 luglio '92. L’audizione, cominciata alle 14 a Palazzo dei Normanni, si è conclusa alle 15.30. «Continueremo con martellanti richieste fino a quando la verità non verrà a galla», ha aggiunto.

Fiammetta Borsellino ha poi rimarcato che «vertici istituzionali e investigatori che hanno ordito il depistaggio sulla strage di via D’Amelio, hanno fatto male non solo a noi ma all'intero Paese; è stata offesa anche l’onorabilità della magistratura». Subito dopo, alla domanda se dopo le sue prese di posizione qualcuno degli interessati si sia fatto sentire, Fiammetta Borsellino ha risposto di no. «All'inizio - ha aggiunto - non avevamo alcun sospetto su quello che stava accadendo. Avevamo contatti con gli inquirenti (i magistrati Tinebra, Petralia, Di Matteo), ma nessun sospetto. Poi, davanti agli atti, abbiamo capito».