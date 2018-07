Catania, spaccio di marijuana, due arresti della Mobile

A bordo di un motorino elettrico si è avvicinato ad un cespuglio abbandonando un sacchetto di cellophane. Una scena che è stata notata dai poliziotti della Squadra Mobile di Catania che lo hanno arrestato insieme al suo presunto socio. In manette sono finiti Dumitri Daniel Bercu di 20 anni e Giancarlo Collura di 44 anni di Catania. I due sono accusati di detenzione e spaccio di marijuana. I poliziotti hanno notato Bercu arrivare con uno scooter elettrico di colore bianco, in un astrada senza via d’uscita. Poi ha preso una busta che teneva sulla pedana dello scooter e l’ha nascosta tra le sterpaglie. I poliziotti lo hanno subito bloccato ed identificato come Dumitru Daniel Bercu. Nella bista c’erano 105 grammi di marijuana. A quel punto è partita la perquisizione domiciliare estasa anche ad una abitazione attigua e comunicante, attraverso una porta interna e nella disponibilità di Collura. All’interno di questa abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata sostanza stupefacente dello stesso tipo di quella poco prima rinvenuta e sequestrata al giovane e confezionata in maniera identica.