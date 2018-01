ILva:Camusso, con ricorsi no a negoziato

BARI, 18 GEN - "La nostra pratica è sempre stata una pratica di confronto. Se poi si determina l'impossibilità, uno può decidere degli altri strumenti. Ma agire per ricorsi è rinunciare a una pratica negoziale che invece riteniamo fondamentale per risolvere i problemi ambientali, per determinare il piano degli investimenti e per avere risorse per l'occupazione". Così il segretario della Cgil, Susanna Camusso, ha risposto a chi le chiedeva se Regione Puglia e Comune di Taranto dovessero ritirare, così come chiede loro il governo, i ricorsi contro il Piano ambientale dell'Ilva, contenuto nel decreto del presidente del Consiglio. Le ha replicato Emiliano, definendo quella della leader della Cgil "una posizione inconsueta. Perché - ha detto - in moltissimi casi noi abbiamo avuto questioni giudiziarie dove io, la Regione e i Comuni erano al fianco del sindacato. E nessuno ha mai chiesto al sindacato di ritirare un articolo 28 per chiudere un accordo".