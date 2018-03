Usa, stop a dialogo economico con Cina

NEW YORK, 18 MAR - L'amministrazione Trump mette fine al tradizionale programma di dialogo economico fra Usa e Cina. Lo annuncia il sottosegretario al Tesoro americano per gli affari internazionali, David Malpass, a Buenos Aires per il G20 finanziario. Secondo quanto riporta Bloomberg, Malpass ha spiegato che l'amministrazione e' "delusa" dalla Cina e dai suoi passi indietro nell'aprire il suo mercato alla concorrenza straniera. "Una delle cose che stiamo facendo e' mantenere aperte linee di comunicazione anche se abbiamo espresso preoccupazione" sull'influenza di Pechino sulle aziende controllate dallo Stato.