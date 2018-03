Borse Asia contrastate dopo voto Russia

MILANO, 19 MAR - Borse asiatiche contrastate dopo il voto in Russia, con il trionfo scontato del presidente Vladimir Putin. L'attesa dei mercati è rivolta alla riunione della Fed di mercoledì, la prima del nuovo presidente Jerome Powell, e alle indicazioni che emergeranno in tema di tassi. Non giovano ai listini i timori legati alle conseguenze dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump. Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in ribasso dello 0,9% (a quota 21.480 punti), appesantita dalla rivalutazione dello yen, che si è apprezzato sul dollaro a un valore di 105,70, e va rafforzandosi anche sull'euro a 129,60. In rosso anche Seul (-0,76% a 2475 punti), mentre le Piazze cinesi sono salite: Shenzhen ha guadagnato lo 0,27% a 1868 punti e Shanghai lo 0,29% a 3279 punti. In crescita anche Hong Kong (+0,16% a 31.552 punti). Bene Sidney (+0,16% a 6064 punti). Fra i dati attesi oggi, la produzione industriale e la bilancia commerciale italiane a gennaio e la bilancia commerciale europea a gennaio.