Borsa: Milano rimonta e chiude in rialzo

MILANO, 21 MAR - Piazza Affari (+0,10%) rimonta nel finale e chiude la seduta in rialzo, in controtendenza con il resto dell'Europa ed in linea con Wall Street. Gli investitori attendono le decisioni della Fed sui tassi d'interesse. Il rendimento del Btp è in lieve rialzo ma resta sotto il 2% e lo spread con il Bund tedesco chiude in lieve rialzo a 133 punti base. A Milano in negativo le banche con Carige (-4,6%) ed Mps (-3,3%). Il Creval, pesante per tutto il pomeriggio dopo la frenata di Miro Fiordi su possibili fusioni, recupera e chiude in calo del 2%. Male anche Banco Bpm (-1,6%), Unicredit (-1,1%), Ubi (-1%) e Intesa (-0,6%). Male Cattolica (-0,9%), con i conti del 2017 chiusi con un utile in calo del 40%. In rosso Mediaset (-2%) e Tim (-0,6%), quest'ultima alla vigilia del cda e con il fondo Elliott che ha comunicato a Consob di detenere il 5,74%. In cima al listino Tenaris (+3,6%) ed Stm (+2,2%). In rialzo il settore auto con Fca (+1,8%), Ferrari (+1%) ed Exor (+0,5%).