Borsa: Milano lima perdite, giù Stm

MILANO, 23 MAR - Piazza Affari lima le perdite con il Ftse Mib che cede lo 0,61% a 22.262 punti. Il rendimento del Btp è all'1,8% e lo spread con il Bund tedesco è in calo a 134 punti base. I dazi imposti dagli Usa ed i venti di guerra commerciale spaventano Stm (-3,1%), Tenaris (-2,8%) e Brembo (-2%). In calo anche il settore auto con Ferrari che cede l'1,6%, Fca (-1,4%) e Cnh (-1,2%). Male Pirelli ed Exor (-1%). In terreno negativo Tim (-0,6%), dopo le dimissioni dei consiglieri di Vivendi che a Parigi cede lo 0,2%. Tengono le banche con Carige che guadagna il 2,5%, Mps e Creval (+1,1%), Ubi (+0,8%) mentre Unicreditè piatta. Andamento positivo anche per Leonardo (+1,8%), Enel (+1,6%) e Terna (+1,3%).