Cdp,affida gestione 3 villaggi ex Valtur

ROMA, 19 APR - Il Gruppo Cdp ha deliberato di affidare la gestione alberghiera dei tre villaggi turistici ex Valtur di Ostuni (Brindisi), Pila (Aosta) e Marilleva (Trento) alla società Hotelturist, operatore turistico attivo sul mercato nazionale con il marchio 'TH Resorts'. Lo si legge in una nota di Cdp, in cui si precisa che in questo modo è assicurata la continuità operativa dei villaggi. Per il resort di Ostuni, in particolare, l'intesa formalizzata oggi permetterà l'apertura già dalla stagione estiva alle porte.